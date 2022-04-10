Брухунова: «Я знаю, кто отец моего ребенка»

Молодая супруга пожилого юмориста Евгения Петросяна часто становится жертвой хейтеров, активно комментирующих ее брак и семейную жизнь. Как говорит сама Татьяна, она привыкла к негативу в свой адрес и только старается не допускать наглецов и хамов на свою страничку в социальной сети, а проникнувших – нещадно банить.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В последнее время в интернете часто обсуждается тема отцовства 76-летнего Евгения Вагановича. Их совместному с Брухуновой ребенку уже два года, но Татьяна так мастерски в свое время скрывала беременность, что это вызвало шквал различных слухов.

Сейчас молодая мама редко выкладывает на всеобщее обозрение фотографии малыша, что тоже не нравится особо подозрительным подписчикам, - рассказывает СтарХит.

Однако на прямой вопрос об отце ребенка Брухунова сочла нужным ответить. Татьяна сказала, что прекрасно знает, кто именно распускает сплетни о том, что ее супруг – не настоящий отец мальчика. Но она не обращает на это внимания.

«Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», - сообщила Брухунова.