Отец Киркорова сообщил о своем самочувствии

Бедрос Киркоров , народный артист России , о госпитализации которого накануне прошла информация в СМИ, в беседе с журналистами телеканала «Звезда» рассказал о своем самочувствии и прокомментировал сообщения о том, его настигли стали тяжёлые последствия коронавирусной инфекции.

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице, — кашель, давление», — рассказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова находится в реанимации – у него проблемы с сердцем как осложнение от перенесенного коронавируса. У Бедроса Киркорова в начале июня 90-летний юбилей, и Филипп очень надеется, что отец сможет быстро восстановиться и отметить свой день рождения с семьей. Об этом пишет СтарХит.