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2 часа назад

Отец Киркорова сообщил о своем самочувствии

Ирина Лебедева

Бедрос Киркоров, народный артист России, о госпитализации которого накануне прошла информация в СМИ, в беседе с журналистами телеканала «Звезда» рассказал о своем самочувствии и прокомментировал сообщения о том, его настигли стали тяжёлые последствия коронавирусной инфекции.

Отец Киркорова сообщил о своем самочувствии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сказал артист, в клинику он попал из-за высокого давления и сильного кашля.

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице, — кашель, давление», — рассказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова находится в реанимации – у него проблемы с сердцем как осложнение от перенесенного коронавируса. У Бедроса Киркорова в начале июня 90-летний юбилей, и Филипп очень надеется, что отец сможет быстро восстановиться и отметить свой день рождения с семьей. Об этом пишет СтарХит.

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