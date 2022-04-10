Стало известно, кто поддерживал Степаненко после развода

Народный артист РСФСР Евгений Петросян и заслуженная артистка РФ Елена Степаненко делили совместно нажитое имущество целых четыре года. За 33 года брака их семья накопила немало ценностей, и никто не хоте уступать.
Эта история изрядно потрепала нервы бывшим супругам. И, что достаточно необычно, на стороне Елены была дочь Петросяна от предыдущего брака Викторина, - рассказывает «Комсомольская правда».
Степаненко так и не родила Петросяну детей, но она очень полюбила Викторину, которая еще в детстве осталась без матери. И Вика отплатила мачехе искренней привязанностью.
Сейчас Викторина Петросянц – взрослая 52-летняя женщина, у нее двое детей. Живет она в Соединенных Штатах, и зовет Елену перебраться к ней. Правда, Степаненко не готова уехать из России, но с Викой они постоянно общаются. Бывшего мужа Степаненко давно отпустила:
«То, что происходит - он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем - ради Бога…»
Петросян и Степаненко прожили в браке 33 года и разошлись в 2018 году.
В начале судебного процесса о разделе имущества процесса сообщалось, что Степаненко просит суд взыскать для нее половину, которая оценивается в 1,5 млрд рублей. В частности, экс-супруги делили квартиру площадью 512 квадратных метров в Зачатьевском переулке.