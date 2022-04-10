Пугачева озвучила свой жизненный принцип

Алла Пугачева много лет находится в центре внимания, особенно в последнее время, с развитием интернета и социальных сетей. У Примадонны огромное количество поклонников – а также очень много и недоброжелателей.

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Как пишет teleprogramma.pro, Алла Борисовна как-то призналась, что у нее есть жизненный принцип, который она стремится не нарушать ни при каких обстоятельствах. Она старается игнорировать наглецов и завистников и не отвечать злом на зло.

Певица уверена, что лучший ответ врагам – не обращать на них внимания и просто жить счастливо.

«Дорогие друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило — не надо мстить подлым людям! Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего!» — сказала Примадонна.

Алла Пугачева и Максим Галкин с конца февраля не сходят со страниц прессы. Отъезд знаменитой четы в Израиль наделал много шума. Накануне, например, журналистка Ксения Собчак заявила, что карьера Максима Галкина после отъезда из России постепенно сойдет на нет.