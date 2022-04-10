В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
4 часа назад

Пугачева озвучила свой жизненный принцип

Ирина Лебедева

Алла Пугачева много лет находится в центре внимания, особенно в последнее время, с развитием интернета и социальных сетей. У Примадонны огромное количество поклонников – а также очень много и недоброжелателей.

Пугачева озвучила свой жизненный принцип
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет teleprogramma.pro, Алла Борисовна как-то призналась, что у нее есть жизненный принцип, который она стремится не нарушать ни при каких обстоятельствах. Она старается игнорировать наглецов и завистников и не отвечать злом на зло.

Певица уверена, что лучший ответ врагам – не обращать на них внимания и просто жить счастливо.

«Дорогие друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило — не надо мстить подлым людям! Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего!» — сказала Примадонна.

Алла Пугачева и Максим Галкин с конца февраля не сходят со страниц прессы. Отъезд знаменитой четы в Израиль наделал много шума. Накануне, например, журналистка Ксения Собчак заявила, что карьера Максима Галкина после отъезда из России постепенно сойдет на нет.

Можно только догадываться, как тяжело сейчас приходится Галкину и Пугачевой. Больше месяца звезды находятся под сильнейшим прессингом. Общественность бдительно следит за каждым действием и словом четы. Один промах и злопыхатели из Сети разорвут Максима и Аллу Борисовну на части.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители