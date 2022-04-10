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1 час назад

Муцениеце раскритиковала обсуждающих ее личную жизнь хейтеров

Ирина Лебедева

Актриса Агата Муцениеце резко отчитала пользователей сети, которые распускают слухи о ее личной жизни, в частности, рассуждают о воссоединении с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Муцениеце раскритиковала обсуждающих ее личную жизнь хейтеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, разводилась звездная пара со скандалом, Агата обвиняла супруга в рукоприкладстве.

По прошествии времени страсти улеглись и Агату с Павлом стали чаще видеть вместе, - рассказывает 5 канал. Фолловеры углядели в этом удачную тему для сплетен, что в итоге и вывело актрису из себя.

«Почитав, все что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем! А вас! Вас хлебом не корми, дай пообсуждать кто, с кем, куда и зачем! Ну и конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! Мне кажется, вы увлеклись! Вам показалось, что вы являетесь непосредственными участниками моей жизни (моя вина в этом тоже есть) … Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит, артист — это творчество, а не его личная жизнь!» - написала она в своем блоге.

Агата подчеркнула, что в своей личной жизни она разберется сама, и не нужно ей ничего советовать и ничего за нее додумывать. В конце концов, такое поведение просто неприлично – указала она сплетникам.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей — сын Тимофей и дочка Мия. Ходили слухи, что причиной громкого расставания стал роман актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Она якобы увела Прилучного из семьи, после чего актер неоднократно получал в свой адрес колкости от Муцениеце.

В последнее время отношения между молодыми людьми заметно потеплели. Так, они вместе провели отпуск в Дубае и стали чаще вдвоем появляться на публике.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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