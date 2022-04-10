Муцениеце раскритиковала обсуждающих ее личную жизнь хейтеров

«Почитав, все что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем! А вас! Вас хлебом не корми, дай пообсуждать кто, с кем, куда и зачем! Ну и конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! Мне кажется, вы увлеклись! Вам показалось, что вы являетесь непосредственными участниками моей жизни (моя вина в этом тоже есть) … Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит, артист — это творчество, а не его личная жизнь!» - написала она в своем блоге.