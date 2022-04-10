"Ехал, ехал — и не доехал": Ивлев попал в аварию

Константин Ивлев сообщил своим поклонникам неприятную новость. Накануне по дороге на съемку шоу «Битва шефов» он попал в ДПТ. К счастью, как пишут 7days, люди в этом дорожно-транспортном происшествии не пострадали.

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«Ехал, ехал — и не доехал, — рассказывает Константин. — В меня врезалась машина. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем, не держите, как минимум, в руках телефон. Я, кстати, не держал и был пристегнут. Так что моя совесть чиста».

Как правило, телеповар выезжает на съемки в 7 утра, водит он японский кроссовер, купленный несколько лет назад.

В прошлом году Константин Ивлев женился на Валерии Куденковой, которая моложе его на 21 год. Счастливые молодожены переехали в новый просторный дом и признались, что мечтают о пополнении в семье.