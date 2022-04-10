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33 минуты назад

«Это мой третий штамм и четвертый раз»: Савичева рассказала о болезни

Ирина Лебедева

Певица Юлия Савичева поставила рекорд по заболеванию ковидом среди представителей российского шоу-бизнеса. Недавно она вновь слегла с коронавирусной инфекцией. К счастью, лечится звезда дома, о госпитализации речи не идет, - рассказывает ФАН.

«Это мой третий штамм и четвертый раз»: Савичева рассказала о болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот – я жутко везучая. Предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела», - сообщила она в социальной сети.

На этот раз у певицы признали омикрон. И, несмотря на то что Юлия болеет именно коронавирусом уже в четвертый раз, все проходит не так легко.

«Пришлось выжигать изматывающий кашель антибиотиками. А где антибиотики, там и восстановление после них», - объяснила Савичева.

В последние годы Савичевой стало проблемно видеться с дочерью Анной, которая живет в Португалии. Из-за пандемии перелеты стали сложнее, из-за чего звездная мама общалась с ребенком в основном по видеосвязи. Сама певица уверяет, что ребенок не чувствует себя обделенным родительской заботой — они общаются каждый день.

Шоу-бизнес,Юлия Савичева,
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