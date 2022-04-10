«Это мой третий штамм и четвертый раз»: Савичева рассказала о болезни

Певица Юлия Савичева поставила рекорд по заболеванию ковидом среди представителей российского шоу-бизнеса. Недавно она вновь слегла с коронавирусной инфекцией. К счастью, лечится звезда дома, о госпитализации речи не идет, - рассказывает ФАН.
«У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот – я жутко везучая. Предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела», - сообщила она в социальной сети.
На этот раз у певицы признали омикрон. И, несмотря на то что Юлия болеет именно коронавирусом уже в четвертый раз, все проходит не так легко.
«Пришлось выжигать изматывающий кашель антибиотиками. А где антибиотики, там и восстановление после них», - объяснила Савичева.
В последние годы Савичевой стало проблемно видеться с дочерью Анной, которая живет в Португалии. Из-за пандемии перелеты стали сложнее, из-за чего звездная мама общалась с ребенком в основном по видеосвязи. Сама певица уверяет, что ребенок не чувствует себя обделенным родительской заботой — они общаются каждый день.