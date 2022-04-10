«Это мой третий штамм и четвертый раз»: Савичева рассказала о болезни

«У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот – я жутко везучая. Предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела», - сообщила она в социальной сети.