У Укупника обнаружена недвижимость в Латвии

Певец и композитор Аркадий Укупник, как оказалось, уже много лет владеет трехкомнатными апартаментами в Юрмале. Когда-то артист часто бывал в этом городе с родителями.

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«Я помню Юрмалу с детства, потому что мои родители любили здесь отдыхать. До сих пор помню, как, будучи ребенком, гуляя с ними по улице Йомас, встретил Аркадия Райкина», — рассказывал он.

Позднее Укупник приезжал в Юрмалу на фестивали и концерты, и просто отдыхать с супругой. Во время одной их семейных поездок и пришло решение обзавестись «дальней дачей». По дороге к вокзалу жене музыканта приглянулся жилой дом, и она сказала, что было бы здорово иметь там квартиру. Аркадий навел справки – и там действительно продавалась «трешка». Об этом пишет ФАН со ссылкой на Jauns.lv.

«Я взял телефон, позвонил своему приятелю, живущему в Юрмале, и попросил его узнать, есть ли в этом доме свободные квартиры, и когда мы с Натальей уже садились в поезд, зазвонил телефон, и мой товарищ сказал, что в доме есть всего одна квартира на продажу».

Певец Аркадий Укупник заявил, что столкнулся с паническими атаками после того, как переболел коронавирусом. Об этом артист рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».