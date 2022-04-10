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1 час назад

У Укупника обнаружена недвижимость в Латвии

Ирина Лебедева

Певец и композитор Аркадий Укупник, как оказалось, уже много лет владеет трехкомнатными апартаментами в Юрмале. Когда-то артист часто бывал в этом городе с родителями.

У Укупника обнаружена недвижимость в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я помню Юрмалу с детства, потому что мои родители любили здесь отдыхать. До сих пор помню, как, будучи ребенком, гуляя с ними по улице Йомас, встретил Аркадия Райкина», — рассказывал он.

Позднее Укупник приезжал в Юрмалу на фестивали и концерты, и просто отдыхать с супругой. Во время одной их семейных поездок и пришло решение обзавестись «дальней дачей». По дороге к вокзалу жене музыканта приглянулся жилой дом, и она сказала, что было бы здорово иметь там квартиру. Аркадий навел справки – и там действительно продавалась «трешка». Об этом пишет ФАН со ссылкой на Jauns.lv.

«Я взял телефон, позвонил своему приятелю, живущему в Юрмале, и попросил его узнать, есть ли в этом доме свободные квартиры, и когда мы с Натальей уже садились в поезд, зазвонил телефон, и мой товарищ сказал, что в доме есть всего одна квартира на продажу».

Певец Аркадий Укупник заявил, что столкнулся с паническими атаками после того, как переболел коронавирусом. Об этом артист рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

По словам музыканта, заболела вся его семья, однако вирус они перенесли в легкой форме, и он был уверен, что никаких осложнений не будет. Однако после выздоровления Укупнику внезапно стало плохо по дороге в магазин.

Шоу-бизнес,Аркадий Укупник,Аркадий Райкин,
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