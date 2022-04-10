Волочкова: «Пожалуйста, похороните меня в пуантах»

Анастасия Волочкова никак не выберется из черной полосы – скандальную балерину преследуют неприятности. Хейтеры только и ждут какой-либо новости, чтобы организовать очередную травлю в интернете.
Соседи судятся с Анастасией из-за истории с елочкой (в прошлом году балерину сфотографировали, когда она присела по нужде под елкой на собственном участке и слили фотографии в интернет).
В эфире "Ты не поверишь!" на НТВ со звездой едва не случилась истерика.
«Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно это! Я только засыпаю в это время… Курите, пейте на здоровье. Будьте на позитиве. Я когда хочу, тогда себе позволяю. На соседей мне плевать! Они требуют запретить мне ходить обнаженной на своем участке» - кричала балерина.
По-прежнему нет никаких положительных сдвигов в тяжбе Волочковой с администрацией Большого театра, из-за чего у нее проблемы с пенсией. Срываются запланированные концерты. Ну и в личной жизни, как ни храбрится Анастасия, ничего хорошего, - рассказывает Комсомольская Правда».
«Дайте мне возможность реализовать свои возможности, все свои пути. У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?!» - у Волочковой явно сдают нервы.
Волочкова говорит, что оба суда будут выиграны. Интернет-пользователи сомневаются в правоте артистки. Суды идут довольно давно, а победа все не приближается.