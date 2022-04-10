В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

Волочкова: «Пожалуйста, похороните меня в пуантах»

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова никак не выберется из черной полосы – скандальную балерину преследуют неприятности. Хейтеры только и ждут какой-либо новости, чтобы организовать очередную травлю в интернете.

Волочкова: «Пожалуйста, похороните меня в пуантах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соседи судятся с Анастасией из-за истории с елочкой (в прошлом году балерину сфотографировали, когда она присела по нужде под елкой на собственном участке и слили фотографии в интернет).

В эфире "Ты не поверишь!" на НТВ со звездой едва не случилась истерика.

«Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно это! Я только засыпаю в это время… Курите, пейте на здоровье. Будьте на позитиве. Я когда хочу, тогда себе позволяю. На соседей мне плевать! Они требуют запретить мне ходить обнаженной на своем участке» - кричала балерина.

По-прежнему нет никаких положительных сдвигов в тяжбе Волочковой с администрацией Большого театра, из-за чего у нее проблемы с пенсией. Срываются запланированные концерты. Ну и в личной жизни, как ни храбрится Анастасия, ничего хорошего, - рассказывает Комсомольская Правда».

«Дайте мне возможность реализовать свои возможности, все свои пути. У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?!» - у Волочковой явно сдают нервы.

Волочкова говорит, что оба суда будут выиграны. Интернет-пользователи сомневаются в правоте артистки. Суды идут довольно давно, а победа все не приближается.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители