Волочкова: «Пожалуйста, похороните меня в пуантах»

«Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно это! Я только засыпаю в это время… Курите, пейте на здоровье. Будьте на позитиве. Я когда хочу, тогда себе позволяю. На соседей мне плевать! Они требуют запретить мне ходить обнаженной на своем участке» - кричала балерина.