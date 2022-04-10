Успенская поделилась секретом своего счастья

«Мама — мой ангел-хранитель, она вытащила меня. Она ставит меня на ноги, придает мне силы, вдохновляет. В моей жизни появился человек, который заменил мне отца, который спас меня, когда я погрязла в наркомании и одиночестве, когда у меня была полная деградация. Этот человек оказался рядом. Виню себя в том, что случилось. Никто не заставлял меня принимать наркотики», — призналась 32-летняя Татьяна в передаче «Однажды...» на НТВ.