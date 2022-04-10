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2 часа назад

Успенская поделилась секретом своего счастья

Ирина Лебедева

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, доставила матери очень много хлопот. У молодой женщины были серьезные проблемы с запрещенными веществами, и долгое время она крайне агрессивно реагировала на попытки матери вылечить ее от зависимости.

Успенская поделилась секретом своего счастья
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина© РИА Новости / Нина Зотина

К счастью, Любовь Залмановна продолжала бороться за дочь и, в итоге, смогла ей помочь. Сейчас Татьяна живет вместе с мамой и благодарит ее за спасение, - пишет СтарХит.

«Мама — мой ангел-хранитель, она вытащила меня. Она ставит меня на ноги, придает мне силы, вдохновляет. В моей жизни появился человек, который заменил мне отца, который спас меня, когда я погрязла в наркомании и одиночестве, когда у меня была полная деградация. Этот человек оказался рядом. Виню себя в том, что случилось. Никто не заставлял меня принимать наркотики», — призналась 32-летняя Татьяна в передаче «Однажды...» на НТВ.

А Успенская призналась, что наконец-то обрела покой и счастье.

«Я сегодня самая счастливая женщина на свете. Все у меня спрашивают секрет моей жизнерадостности. Я говорю, что все просто: Таня со мной, больше ничего не надо», - сообщила королева шансона.

Четыре года назад Плаксина попала в аварию, катаясь на велосипеде. У нее была сломана челюсть, выбиты передние зубы. Инцидент произошел на Коста-Рике.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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