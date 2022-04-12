Адвокат рассказал, что получит жена Моргенштерна после развода

Адвокат Андрей Князев рассказал, что достанется после развода с рэпером Моргенштерном его супруге Диларе Зинатуллиной. По его словам, девушка может претендовать на половину всего, что нажила в браке с артистом за семь месяцев.

Князев сообщил, что на средства, которые были нажиты до брака, Зинатуллина претендовать не может. Это же касается и другого имущества артиста, в том числе ресторана, который начал работать до бракосочетания пары. При этом если рэпер, например, заработал за месяцы брака 100 тысяч долларов, то его жена может получить 50 тысяч долларов. Что касается подарков, которые певец дарил супруге, то они разделу не подлежат, если были сделаны до свадьбы. Если же она получала их во время брака, то их тоже придется делить пополам, сообщается на портале Popcornnews.