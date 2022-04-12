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38 минут назад

Адвокат рассказал, что получит Дилара после развода с Моргенштерном

Вечерняя Москваиещё 2

Адвокат Андрей Князев рассказал, что достанется после развода с рэпером Моргенштерном его супруге Диларе Зинатуллиной. По его словам, девушка может претендовать на половину всего, что нажила в браке с артистом за семь месяцев.

Адвокат рассказал, что получит жена Моргенштерна после развода
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

На днях звездная пара сообщила, что решила развестись. Супруги сыграли свадьбу в августе 2021 года.

Состояние музыканта оценивается примерно в 1, 5 миллиона долларов, поэтому многие поклонники интересуются, с чем останется избранница Моргенштерна.

Князев сообщил, что на средства, которые были нажиты до брака, Зинатуллина претендовать не может. Это же касается и другого имущества артиста, в том числе ресторана, который начал работать до бракосочетания пары. При этом если рэпер, например, заработал за месяцы брака 100 тысяч долларов, то его жена может получить 50 тысяч долларов. Что касается подарков, которые певец дарил супруге, то они разделу не подлежат, если были сделаны до свадьбы. Если же она получала их во время брака, то их тоже придется делить пополам, сообщается на портале Popcornnews.

10 апреля стало известно, что Моргенштерн и Дилара подтвердили развод. Рэпер прокомментировал видео супруги, блогерши Дилары Зинатуллиной, где она рассказывает об их расставании. Он поддержал бывшую жену, похвалив ее за то, как она спокойно и подробно объяснила поклонникам причины этого разрыва.

Жена Моргенштерна сообщила «о самом тяжелом периоде в жизни»

Шоу-бизнес,Андрей Князев,
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