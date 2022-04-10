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43 минуты назад

Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за матери

Елена Прошина

Певица Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за своей матери, сообщает KP.RU.

Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной натянутых отношений в семье стала ссора Сергея Глушко с матерью певицы Людмилой Порывай из-за разных взглядов на спецоперацию России на Украине.

Танцор поддержал ВС РФ, после чего его теща демонстративно отреклась от него и отписалась в соцсетях. Глушко в свою очередь удалил любимую тещу из списка виртуальных друзей.

Как говорят в окружении артистки, она тяжело переживает данные события дома. Однако Королева слухи никак не комментирует, хотя невооруженным глазом видно, что ей непросто.

Внимание журналистов привлекло странное поведение звезды на вечеринке в честь дня рождения Эвелины Бледанс. Королева не только отказалась общаться с репортерами, но и покинула ресторан в разгар празднования, так и не сев со своими друзьями и коллегами за стол.

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