Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за матери

Певица Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за своей матери, сообщает KP.RU.

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Причиной натянутых отношений в семье стала ссора Сергея Глушко с матерью певицы Людмилой Порывай из-за разных взглядов на спецоперацию России на Украине.

Танцор поддержал ВС РФ, после чего его теща демонстративно отреклась от него и отписалась в соцсетях. Глушко в свою очередь удалил любимую тещу из списка виртуальных друзей.

Как говорят в окружении артистки, она тяжело переживает данные события дома. Однако Королева слухи никак не комментирует, хотя невооруженным глазом видно, что ей непросто.