Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за матери

Певица Наташа Королева оказалась на грани развода с Тарзаном из-за своей матери, сообщает KP.RU.
Причиной натянутых отношений в семье стала ссора Сергея Глушко с матерью певицы Людмилой Порывай из-за разных взглядов на спецоперацию России на Украине.
Танцор поддержал ВС РФ, после чего его теща демонстративно отреклась от него и отписалась в соцсетях. Глушко в свою очередь удалил любимую тещу из списка виртуальных друзей.
Как говорят в окружении артистки, она тяжело переживает данные события дома. Однако Королева слухи никак не комментирует, хотя невооруженным глазом видно, что ей непросто.
Внимание журналистов привлекло странное поведение звезды на вечеринке в честь дня рождения Эвелины Бледанс. Королева не только отказалась общаться с репортерами, но и покинула ресторан в разгар празднования, так и не сев со своими друзьями и коллегами за стол.