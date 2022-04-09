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3 часа назад

Стало известно о размере летних заработков звезд

Ирина Лебедева

Начинается сезон «летнего чеса» - представители российского шоу-бизнеса готовятся выступать на курортах.

Стало известно о размере летних заработков звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У звезд пользуются спросом контракты на выступления в дорогих отелях Турции. Исполнителей доставляют в отель в бизнес-классе самолета, им предлагают лучшие апартаменты и обслуживание. Кто-то приезжает с семьей, чтобы провести время на море.

Обычно в таком случае знаменитости не запрашивают высоких гонораров, поскольку живут за счет принимающей стороны, - рассказывает «Комсомольская Правда». Как правило, средний ценник у известных эстрадных звезд здесь 1,5 – 2,5 млн. руб.

Выступления Басты, «Руки Вверх», Киркорова, Билана: от 3 – 4 млн. руб., самым дорогим исполнителем называют Лепса - его гонорары - от 5 – 6 млн. руб. за концерт.

Отечественные курорты уже тоже «поделены и расписаны». В Крыму, к примеру, только в Ялте запланированы концерты – Пелагеи, Бутмана, Преснякова, Агутина, Тимати, Крида, «Градусов», «Uma2rman» и других звезд.

Кроме того, лето – пора свадеб. Правда, в последнее время заказчики и тут стали экономить – приглашают кого-то из звезд, и кавер-группу, а чаще – только кавер-группу. Среди самых популярных «свадебных» артистов - Успенская, Аллегрова, «Руки Вверх», Пирожков, «Иванушки Интернешнл», Лепс.

Ранее «Телепрограмма» составила рейтинг гонораров артистов за корпоративы и поставила на первое место Григория Лепса и Светлану Лободу. По данным издания, их заработок в новогоднюю ночь может достигать 10 - 15 млн рублей.

Шоу-бизнес,Тимати,Светлана Лобода,Григорий Лепс,
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