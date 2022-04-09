Миро осадила напавшую на Урганта Шукшину

Недавно Мария Шукшина обвинила телеведущего Ивана Урганта, вернувшегося из Израиля, в том, что вместо того, чтобы заняться чем-то что принесло бы пользу стране, то продает собственную недвижимость.

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Скандальный блогер Лена Миро заступилась за шоумена, поскольку, как она считает, никому не должно быть дела, что там кто-то делает со своей частной собственностью.

Шукшиной же Миро припомнила ее борьбу против прививок от коронавирусной инфекции.

«Рассуждая о пользе стране, ты вот лично что сделала такого, что попадало бы под это определение? Отговаривала людей от прививок? Пугала их антиваксеровскими страшилками? Это, по-твоему, польза? Те, кто действительно приносят пользу, заняты делом. Им не до популистских рассуждений. Им некогда, понимаешь, Маш?» — заявила блогер.