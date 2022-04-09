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2 часа назад

Миро осадила напавшую на Урганта Шукшину

Ирина Лебедева

Недавно Мария Шукшина обвинила телеведущего Ивана Урганта, вернувшегося из Израиля, в том, что вместо того, чтобы заняться чем-то что принесло бы пользу стране, то продает собственную недвижимость.

Миро осадила напавшую на Урганта Шукшину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандальный блогер Лена Миро заступилась за шоумена, поскольку, как она считает, никому не должно быть дела, что там кто-то делает со своей частной собственностью.

Шукшиной же Миро припомнила ее борьбу против прививок от коронавирусной инфекции.

«Рассуждая о пользе стране, ты вот лично что сделала такого, что попадало бы под это определение? Отговаривала людей от прививок? Пугала их антиваксеровскими страшилками? Это, по-твоему, польза? Те, кто действительно приносят пользу, заняты делом. Им не до популистских рассуждений. Им некогда, понимаешь, Маш?» — заявила блогер.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин развелся со своей супругой Илоной Александровой и отказался от своего сына Марка, которого ему ранее родила бывшая девушка. Как сообщает StarHit, Илона рассказала, что сейчас малыш живет под присмотром няни, поскольку ребенок оказался не нужен ни своему биологическому отцу, ни матери, Фрейе Зильбер.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Иван Ургант,Мария Шукшина,
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