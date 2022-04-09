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25 минут назад

Моргенштерн подтвердил развод с Зинатуллиной

Ирина Лебедева

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина разводятся, не прожив вместе и года. Дилара в ТГ-канале опубликовала видеоролик, где сообщила, что на самом деле проблемы в их семье начались сразу после бракосочетания. По ее словам, у них с мужем слишком разные характеры. Сейчас пара уже не живет вместе. При этом девушка объяснила, что они расстались безо всяких скандалов и по-прежнему уважают друг друга.

Моргенштерн подтвердил развод с Зинатуллиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэпер уже в своем ТГ-канале коротко прокомментировал слова супруги.

«Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь».

Несколько дней назад Моргенштерн выложил в сеть новый трек под названием «Селяви», где показал обручальные кольца в виде усыпанных бриллиантами наручников. А в песне есть слова о том, что что «рок-звезда не может быть хорошим мужем». И, хотя Алишер совсем не рок-звезда, публика отлично поняла, о чем идет речь.

Российский репер Моргенштерн получил гражданство Израиля. Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовые будни. По информации, ссылающейся на источник в МВД страны, Алишер Тагирович Моргенштерн обрел израильское гражданство. Там же опубликованы фото Моргенштерна, сделанные в "Едином центре для новых репатриантов в Иерусалиме", где рэпер стоял в очереди на получение удостоверения личности.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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