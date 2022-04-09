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1 час назад

Собчак высказалась об израильском гражданстве

Ирина Лебедева

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что она и сын получили гражданство Израиля, которая появилась в СМИ и социальных сетях.

В своем Телеграм-канале Кровавая барыня Ксения выложила видеоролик, где с сарказмом объявила, что теперь-то уж ее ТГ-канал буквально взлетит по цитируемости. Ксения обратилась к подписчикам «с берегов великой реки Иордан», которая находится на Рублевке. Телеведущая сообщила, что она находится в Подмосковье, а не у Стены Плача, и собирается обедать с сыном в местном ресторане.

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Также Собчак добавила, что живет она уже лет 8 в Подмосковье, место жительства не скрывает, но всех подряд к себе в гости приглашать не будет. Однако конкретной фразы о наличии или отсутствии у нее гражданства Израиля светская львица так и не произнесла.

Ранее одна из старейших ежедневных израильских газет «ХаАрец» опубликовала заметку с заголовком «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство».

Издание сообщает, что эта информация получена от «источника, знакомого с вопросом». Также говорится, что гражданство Земли обетованной получил ее сын от первого брака.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
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