Собчак высказалась об израильском гражданстве

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что она и сын получили гражданство Израиля, которая появилась в СМИ и социальных сетях.

В своем Телеграм-канале Кровавая барыня Ксения выложила видеоролик, где с сарказмом объявила, что теперь-то уж ее ТГ-канал буквально взлетит по цитируемости. Ксения обратилась к подписчикам «с берегов великой реки Иордан», которая находится на Рублевке. Телеведущая сообщила, что она находится в Подмосковье, а не у Стены Плача, и собирается обедать с сыном в местном ресторане.

Также Собчак добавила, что живет она уже лет 8 в Подмосковье, место жительства не скрывает, но всех подряд к себе в гости приглашать не будет. Однако конкретной фразы о наличии или отсутствии у нее гражданства Израиля светская львица так и не произнесла.

Ранее одна из старейших ежедневных израильских газет «ХаАрец» опубликовала заметку с заголовком «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство».