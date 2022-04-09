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1 час назад

Мать Собчак не знает, получала ли Ксения гражданство Израиля

Ирина Лебедева

В связи с распространившейся в СМИ и социальных сетях информацией о том, что Ксения Собчак и ее сын якобы получили израильское гражданство, издание «Подъем» обратилось к Людмиле Нарусовой за комментариями.

Мать Собчак не знает, получала ли Ксения гражданство Израиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сенатор ответила журналистам, что она ничего про это не знает, а ее дочь Ксения летела на Землю обетованную с целью обращения к медикам.

«Мне это ничего неизвестно. Она была в Израиле, ездила по медицинским делам. Но этого я не знаю», - объяснила Нарусова.

Ранее одна из старейших ежедневных израильских газет «ХаАрец» опубликовала заметку с заголовком «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство».

Издание сообщает, что эта информация получена от «источника, знакомого с вопросом». Также говорится, что гражданство Земли обетованной получил ее сын от первого брака.

Сама Ксения Собчак эту информацию пока никак не прокомментировала.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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