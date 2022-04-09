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1 час назад

Галкин отказался от гонорара в 10 000 долларов

Ирина Лебедева

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри сейчас находится в Израиле. Судя по всему, в ближайшее время звездное семейство возвращаться в Россию не намерено, – у юмориста заявлено большое турне по городам Земли обетованной. В том, как обстоят дела с гастрольной деятельностью у российской звезды, разбирался «Московский Комсомолец».

Галкин отказался от гонорара в 10 000 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галкин отказался от фиксированного гонорара в 10 000 долларов за концерт, посчитав, что эта сумма слишком мала. Правильно ли поступил шоумен - покажет время. Дело в том, что, по израильским меркам, это очень хорошее вознаграждение.

Сейчас билеты на концерты Галкина продаются по ценам от 224 шекелей, что составляет более 5 тысяч рублей. Но таких огромных концертных площадок, вместимостью по нескольку тысяч человек, к которым привык юморист, в Израиле нет. «МК» приводит в пример зал Тель-Авивского университета, в котором готовится выступления Максима, а это крупная, по местным меркам, площадка, рассчитан всего на 1170 мест.

Юморист выступает в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и других городах. Журналисты изучили сайты продаж. Видно, что на первые концерты в начале июня билеты все распроданы. Но уже неделей позже на выступления Максима есть свободные места.

Писатель Юрий Поляков, который известен россиянам по бестселлерам «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», жестко высказался о знаменитостях, которые покинули Россию в последнее время.

«Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ», – цитирует Полякова Teleprogramma.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юрий Поляков,Алла Пугачева,
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