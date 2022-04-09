СМИ: Собчак получила гражданство Израиля

Ксения Собчак недавно вернулась в Россию из Израиля. Она изначально говорила о том, что не эмигрировала из России, а просто отправилась на отдых. Правда, ее отпуск длился больше месяца. Теперь же появилась информация о том, что звезда продала свою квартиру за 800 миллионов рублей. Поклонники Собчак сразу предположили, что она распродает свое имущество в России и планирует в ближайшее время уехать окончательно.