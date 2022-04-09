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36 минут назад

СМИ сообщили, что Собчак получила гражданство Израиля

Ирина Лебедева

Одна из старейших ежедневных израильских газет «ХаАрец»

СМИ: Собчак получила гражданство Израиля
Фото: ТАССТАСС

опубликовала заметку с заголовком «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство».

Издание сообщает, что эта информация получена от «источника, знакомого с вопросом». Также говорится, что гражданство Земли обетованной получил ее сын от первого брака.

Сама Ксения Собчак эту информацию пока никак не прокомментировала.

Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей

Ксения Собчак недавно вернулась в Россию из Израиля. Она изначально говорила о том, что не эмигрировала из России, а просто отправилась на отдых. Правда, ее отпуск длился больше месяца. Теперь же появилась информация о том, что звезда продала свою квартиру за 800 миллионов рублей. Поклонники Собчак сразу предположили, что она распродает свое имущество в России и планирует в ближайшее время уехать окончательно.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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