СМИ: Собчак получила гражданство Израиля

Одна из старейших ежедневных израильских газет «ХаАрец»
опубликовала заметку с заголовком «Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство».
Издание сообщает, что эта информация получена от «источника, знакомого с вопросом». Также говорится, что гражданство Земли обетованной получил ее сын от первого брака.
Сама Ксения Собчак эту информацию пока никак не прокомментировала.
Ксения Собчак недавно вернулась в Россию из Израиля. Она изначально говорила о том, что не эмигрировала из России, а просто отправилась на отдых. Правда, ее отпуск длился больше месяца. Теперь же появилась информация о том, что звезда продала свою квартиру за 800 миллионов рублей. Поклонники Собчак сразу предположили, что она распродает свое имущество в России и планирует в ближайшее время уехать окончательно.