Моргенштерн отреагировал на информацию о разводе

Рэпер Моргенштерн подтвердил информацию о разводе с Диларой Зинатуллиной спустя семь месяцев после свадьбы. Своей реакцией на расставание исполнитель поделился в Telegram.

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Супруга рэпера опубликовала видео, в котором подтвердила информацию о их расставании. Она призналась, что их отношения с музыкантом не заладились еще после свадьбы. По мнению девушки, их союз распался из-за слишком разных характеров. Жена рэпера пояснила, что они уже не живут вместе.

«Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь», — отреагировал рэпер.

7 апреля Моргенштерн выпустил новый трек «Селяви», в котором намекнул на расставание с супругой. На обложку песни Моргенштерн поместил обручальные кольца пары в виде наручников, инкрустированных бриллиантами. В самом треке исполнитель поет о том, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя.