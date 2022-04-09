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45 минут назад

Моргенштерн отреагировал на информацию о разводе

Lenta.ru

Рэпер Моргенштерн подтвердил информацию о разводе с Диларой Зинатуллиной спустя семь месяцев после свадьбы. Своей реакцией на расставание исполнитель поделился в Telegram.

Моргенштерн отреагировал на информацию о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруга рэпера опубликовала видео, в котором подтвердила информацию о их расставании. Она призналась, что их отношения с музыкантом не заладились еще после свадьбы. По мнению девушки, их союз распался из-за слишком разных характеров. Жена рэпера пояснила, что они уже не живут вместе.

«Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь», — отреагировал рэпер.

7 апреля Моргенштерн выпустил новый трек «Селяви», в котором намекнул на расставание с супругой. На обложку песни Моргенштерн поместил обручальные кольца пары в виде наручников, инкрустированных бриллиантами. В самом треке исполнитель поет о том, что «рок-звезда не может быть хорошим мужем», имея в виду себя.

Слухи о расставании рэпера и его супруги появились несколько месяцев назад. Сначала пара, вместе проживающая в Дубае, опубликовала совместные кадры, в описании к которым сообщила, что разводится (тогда многие поклонники решили, что Алишер и Дилара шутят).

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