«Верю, выздоровеет»: Киркоров переживает за госпитализированного отца

Отец Филиппа Киркорова сейчас находится в реанимации – у него проблемы с сердцем как осложнение от перенесенного коронавируса. У Бедроса Киркорова в начале июня 90-летний юбилей, и Филипп очень надеется, что отец сможет быстро восстановиться и отметить свой день рождения с семьей. Об этом пишет СтарХит.
«Сейчас это моя главная забота — здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — сказал 54-летний Киркоров.
Эксперты отмечают, что коронавирус может давать достаточно серьезные осложнения. Особенно у пожилых людей.
«Сердечно-сосудистая система является одной из целей, куда он активно бьет, вызывая воспаление сосудов. Также кровь становится более густой, и сердцу приходится с повышенной нагрузкой ее прокачивать. В процессе осложнений очень многое зависит от возможностей организма и ресурсов, которые у него есть. С помощью врачей это получается сделать успешно», - рассказал врач Сергей Длин.
Как сообщает издание Super.ru со ссылкой на пресс-секретаря Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую, Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за последствий коронавируса, которые привели к сердечной недостаточности. Он все еще находится в реанимации, состояние его оценивается как тяжелое. Отец Филиппа Киркорова находится в госпитале им. Вишневского.