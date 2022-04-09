В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
33 минуты назад

«Верю, выздоровеет»: Киркоров переживает за госпитализированного отца

Ирина Лебедева

Отец Филиппа Киркорова сейчас находится в реанимации – у него проблемы с сердцем как осложнение от перенесенного коронавируса. У Бедроса Киркорова в начале июня 90-летний юбилей, и Филипп очень надеется, что отец сможет быстро восстановиться и отметить свой день рождения с семьей. Об этом пишет СтарХит.

«Верю, выздоровеет»: Киркоров переживает за госпитализированного отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас это моя главная забота — здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете», — сказал 54-летний Киркоров.

Эксперты отмечают, что коронавирус может давать достаточно серьезные осложнения. Особенно у пожилых людей.

«Сердечно-сосудистая система является одной из целей, куда он активно бьет, вызывая воспаление сосудов. Также кровь становится более густой, и сердцу приходится с повышенной нагрузкой ее прокачивать. В процессе осложнений очень многое зависит от возможностей организма и ресурсов, которые у него есть. С помощью врачей это получается сделать успешно», - рассказал врач Сергей Длин.

Как сообщает издание Super.ru со ссылкой на пресс-секретаря Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую, Бедрос Киркоров попал в реанимацию из-за последствий коронавируса, которые привели к сердечной недостаточности. Он все еще находится в реанимации, состояние его оценивается как тяжелое. Отец Филиппа Киркорова находится в госпитале им. Вишневского.

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Бедрос Киркоров,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители