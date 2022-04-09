«Верю, выздоровеет»: Киркоров переживает за госпитализированного отца

«Сердечно-сосудистая система является одной из целей, куда он активно бьет, вызывая воспаление сосудов. Также кровь становится более густой, и сердцу приходится с повышенной нагрузкой ее прокачивать. В процессе осложнений очень многое зависит от возможностей организма и ресурсов, которые у него есть. С помощью врачей это получается сделать успешно», - рассказал врач Сергей Длин.