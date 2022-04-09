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1 час назад

Жена Моргенштерна сообщила «о самом тяжелом периоде в жизни»

Ирина Лебедева

СМИ и социальные сети много пишут о проблемах в семье рэпера Моргенштерна. Музыкант и Дилара Зинатуллина были вместе еще до того, как Алишер стал звездой, потом уставший от бесчисленных поклонниц рэпер решил вернуться к бывшей возлюбленной, и они поженились.

Жена Моргенштерна сообщила «о самом тяжелом периоде в жизни»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сейчас пара поселилась в Дубае, и переезд в другую страну и связанная с ним адаптация, а также возможные проблемы в личных отношениях тяжело дались Диларе. В своем Телеграм-канале она сообщила, что была на грани психического срыва, - сообщает 5 Канал.

«Сейчас был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни, как и у всех, но меня очень устраивает итог и то, что я вылезла из всего этого сама. Депресняков у меня не возникло, но я была очень к этому близка, прям еще чуть-чуть, и мне бы такой диагноз поставили. Обалдеть! Но нет, я обошла этот недуг стороной и сейчас сверкаю!» - написала девушка.

Что же касается слухов о разводе, то ни Моргенштерн, ни Зинатуллина их не комментируют.

Российский репер Моргенштерн получил гражданство Израиля. Об этом пишет Телеграм-канал Израильские трудовые будни. По информации, ссылающейся на источник в МВД страны, Алишер Тагирович Моргенштерн обрел израильское гражданство.

Там же опубликованы фото Моргенштерна, сделанные несколько часов назад в "Едином центре для новых репатриантов в Иерусалиме", где рэпер стоял в очереди на получение удостоверения личности.

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