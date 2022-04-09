Жена Моргенштерна сообщила «о самом тяжелом периоде в жизни»

«Сейчас был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни, как и у всех, но меня очень устраивает итог и то, что я вылезла из всего этого сама. Депресняков у меня не возникло, но я была очень к этому близка, прям еще чуть-чуть, и мне бы такой диагноз поставили. Обалдеть! Но нет, я обошла этот недуг стороной и сейчас сверкаю!» - написала девушка.