Жена Моргенштерна сообщила «о самом тяжелом периоде в жизни»

СМИ и социальные сети много пишут о проблемах в семье рэпера Моргенштерна. Музыкант и Дилара Зинатуллина были вместе еще до того, как Алишер стал звездой, потом уставший от бесчисленных поклонниц рэпер решил вернуться к бывшей возлюбленной, и они поженились.
Сейчас пара поселилась в Дубае, и переезд в другую страну и связанная с ним адаптация, а также возможные проблемы в личных отношениях тяжело дались Диларе. В своем Телеграм-канале она сообщила, что была на грани психического срыва, - сообщает 5 Канал.
«Сейчас был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни, как и у всех, но меня очень устраивает итог и то, что я вылезла из всего этого сама. Депресняков у меня не возникло, но я была очень к этому близка, прям еще чуть-чуть, и мне бы такой диагноз поставили. Обалдеть! Но нет, я обошла этот недуг стороной и сейчас сверкаю!» - написала девушка.
Что же касается слухов о разводе, то ни Моргенштерн, ни Зинатуллина их не комментируют.
Российский репер Моргенштерн получил гражданство Израиля. Об этом пишет Телеграм-канал Израильские трудовые будни. По информации, ссылающейся на источник в МВД страны, Алишер Тагирович Моргенштерн обрел израильское гражданство.
Там же опубликованы фото Моргенштерна, сделанные несколько часов назад в "Едином центре для новых репатриантов в Иерусалиме", где рэпер стоял в очереди на получение удостоверения личности.