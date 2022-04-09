Лопес подтвердила, что выходит замуж за  Аффлека

Слухи о том, что Лопес и Аффлек решили соединить свои судьбы, нашли подтверждение. От бдительных глаз светских хроникеров не скрылось помолвочное кольцо на безымянном пальце певицы, и буквально сразу же звезда в социальных сетях сообщила своим поклонникам, что она и Бен действительно готовятся к свадьбе. Об этом рассказывает СтарХит со ссылкой на западные источники.

Почти 20 лет назад Аффлек уже делал предложение Лопес, и она давала согласие. Но в итоге незадолго до церемонии пара рассталась, так и не успев связать себя узами брака. За прошедшие года Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Аффлек женился Дженнифер Гарнер. Оба брачных союза завершились разводами.

А в 2021 году старые знакомцы воссоединились. И оба настроены на долгую и счастливую совместную жизнь.

«Мы стали старше, умнее, опытнее. Мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком — редкая возможность. И мы не принимаем это как должное», - рассказала Дженифер

«Действительно, это было прекрасным решением — вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что во второй раз наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные», - комментирует ситуацию Бен.