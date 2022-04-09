В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 часа назад

Шаляпин поделился планами зарабатывать на пожилых дамах

Ирина Лебедева

В Брюсовом переулке столицы состоялось закрытие выставки молодой художницы Ирэн Козыревой «Знаменитая Россия». На торжественное завершение мероприятия собралась тусовка представителей отечественного шоу-бизнеса.

Шаляпин поделился планами зарабатывать на пожилых дамах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приходили и парами и поодиночке, а певец Прохор Шаляпин так вообще заявился с двумя дамами – бывшей женой Ларисой Копенкиной и подругой Анной Калашниковой.

Коллективный выход не остался без внимания, и Прохору стали задавать вопросы – не боится ли он скандалов? Но певец уверил любопытствующих, что все его пассии находятся в дружеских отношениях между собой.

На этом же празднике Шаляпин поделился с журналистами «Экспресс Газеты» своими планами на будущее. Оказывается, он собирается в скором будущем построить под Москвой дом престарелых имени себя любимого. Одинокие старушки из числа небедных будут там жить. А сам хозяин будет устраивать для них концерты.

«Там, где воздух почище. Я уже за городом активно осваиваюсь. Приобрел по очень выгодной цене участок в Красноармейске, по соседству с поэтессой Любовью Воропаевой. Но за последнее время материалы в несколько раз подорожали, и построить пока ничего не могу. Там стоит лишь старенький сарайчик. Но ничего, прорвемся!». – оптимистично сообщил Шаляпин.

В свое время певец выдумал историю, будто он состоит в родстве со знаменитым тенором. Что он является прямым потомком младшего брата знаменитого баса – Василия Шаляпина. Эту историю не раз обсасывала пресса и ТВ, благодаря чему Прохор долгое время был на слуху. Однако позже выяснилось, что никакого отношения к Федору Шаляпину этот человек не имеет. Его настоящая фамилия Андрей Захаренков.

Шоу-бизнес,Любовь Воропаева,Лариса Копенкина,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,Федор Шаляпин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители