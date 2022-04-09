Шаляпин поделился планами зарабатывать на пожилых дамах

В Брюсовом переулке столицы состоялось закрытие выставки молодой художницы Ирэн Козыревой «Знаменитая Россия». На торжественное завершение мероприятия собралась тусовка представителей отечественного шоу-бизнеса.

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Приходили и парами и поодиночке, а певец Прохор Шаляпин так вообще заявился с двумя дамами – бывшей женой Ларисой Копенкиной и подругой Анной Калашниковой.

Коллективный выход не остался без внимания, и Прохору стали задавать вопросы – не боится ли он скандалов? Но певец уверил любопытствующих, что все его пассии находятся в дружеских отношениях между собой.

На этом же празднике Шаляпин поделился с журналистами «Экспресс Газеты» своими планами на будущее. Оказывается, он собирается в скором будущем построить под Москвой дом престарелых имени себя любимого. Одинокие старушки из числа небедных будут там жить. А сам хозяин будет устраивать для них концерты.

«Там, где воздух почище. Я уже за городом активно осваиваюсь. Приобрел по очень выгодной цене участок в Красноармейске, по соседству с поэтессой Любовью Воропаевой. Но за последнее время материалы в несколько раз подорожали, и построить пока ничего не могу. Там стоит лишь старенький сарайчик. Но ничего, прорвемся!». – оптимистично сообщил Шаляпин.