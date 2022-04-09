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41 минуту назад

«КП»: Пугачёва снимает роскошную виллу в Израиле за 1 млн рублей в месяц

News.ru

«Комсомольская правда» узнала подробности проживания Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с детьми в Израиле. Примадонна с семьёй поселилась на роскошной вилле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек, утверждает издание.

Раскрыты подробности проживания Пугачевой и Галкина в Израиле
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение. По данным KP.RU, аренда жилья обходится артистке и её семье в 1 млн рублей в месяц.

С Кесарией Пугачёву связывает очень многое — здесь она венчалась с Филиппом Киркоровым, здесь же находится одна из любимых клиник народной артистки, где она часто бывает во время своих поездок в Израиль. Клиника предназначена для состоятельных людей.

В Кесарии царит прекрасный средиземноморский климат, есть поля для гольфа и гольф-клуб. В городе всего одна школа и она только начальная. Есть гостиница и музей. Главной достопримечательностью этого места является музей под открытым небом, который так же называется Кесария, его основал царь Ирод.

В конце марта семейство Галкиных — Пугачёвой случайно попало в кадр делавших на фоне городского пейзажа селфи российских туристов.

Ранее российский шоумен Леван Тодуа опроверг слухи, что покинувшая Россию вместе с семьёй российская певица Алла Пугачёва ищет работу в Израиле. Артист усомнился в достоверности домыслов о том, что Примадонна вдруг решила податься на телевидение.

Шоу-бизнес,Леван Тодуа,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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