Уилл Смит ответил на решение Киноакадемии отстранить его на 10 лет

Американская академия кинематографических искусств и наук приняла решение запретить голливудскому актеру Уиллу Смиту участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет. Он с уважением отнесся к этому решению, сообщает портал «Известия» со ссылкой на Page Six.

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«Я принимаю и уважаю решение Академии», — заявил он.

Ответ актера последовал буквально через несколько минут после того, как Киноакадемия запретила ему принимать участие во всех ее мероприятиях в течение 10 лет в связи с его недостойным поведением на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году.

Как говорится в заявлении, Киноакадемия выражает глубокую благодарность мистеру Року за «сохранения самообладания в чрезвычайных обстоятельства», а также всем номинантам, ведущим и победителям за «выдержку и тактичность».

Кроме того, Смиту разрешили сохранить «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард», врученный ему на прошедшей церемонии, а также оставили право претендовать на другие награды Киноакадемии.