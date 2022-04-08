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36 минут назад

Собчак продала квартиру в центре Москвы за $10,3 млн

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы в элитном жилом комплексе стоимостью 10,3 миллионов долларов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, на момент продажи с учетом волатильности курса американской валют квартира вышла почти в один миллиард рублей. В настоящее время Собчак продала бы ее за 784 миллиона 860 тысяч рублей из-за снижения курса доллара.

Речь идет об апартаментах телеведущей в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Собчак продала квартиру вместе с двумя предлагающимися к ней машиноместами. За все это она запросила, 10,3 миллиона долларов. При этом известно, что покупка апартаментов в 2019 году Собчак обошлась в 300 миллионов рублей.

Курс доллара рухнул

Новый владелец квартиры зарегистрировал недвижимость на себя 4 апреля. Сама телеведущая продажу своих апартаментов в Москве пока никак не прокомментировала.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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