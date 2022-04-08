Добронравов поблагодарил жену за «классный опыт»

«Мы дружили больше десяти лет, но никогда не переходили грань в отношениях: не спали, не целовались, не обнимались. Но однажды Саша сказала, что с нее хватит. Был день рождения нашего знакомого. У меня на коленях сидела какая-то девушка. А Саша просто подошла и сказала: "Не звони мне больше». И потом начался трехнедельный локдаун», — рассказал Добронравов.