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2 часа назад

Виктор Добронравов рассказал о поступке жены, круто перевернувшем их отношения

Елена Прошина

Актер Виктор Добронравов в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» признался, что никогда не рассматривал свою школьную подругу Александру Торгушникову в качестве супруги. Но один ее поступок, по его словам, смог все изменить.

Добронравов поблагодарил жену за «классный опыт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы дружили больше десяти лет, но никогда не переходили грань в отношениях: не спали, не целовались, не обнимались. Но однажды Саша сказала, что с нее хватит. Был день рождения нашего знакомого. У меня на коленях сидела какая-то девушка. А Саша просто подошла и сказала: "Не звони мне больше». И потом начался трехнедельный локдаун», — рассказал Добронравов.

Он отметил, что в тот период он звонил Торгушниковой, приезжал домой, но безуспешно — она игнорировала все его попытки с ней поговорить. В итоге эти три недели окончательно убедили актера в том, что он не может жить без нее.

«Если бы Саша так не поступила, мы бы до сих пор дружили. Спасибо ей. Это был классный опыт», — заключил он.

Напомним, что Добронравов и Торгушникова поженились в 2010 году. Пара растит двоих дочерей Варвару и Василису.

Шоу-бизнес,Виктор Добронравов,
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