Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой

О радостной новости она сообщила в Telegram-канале.
Напомним, что о пополнении в семье звезда сообщила в личном блоге, опубликовав снимок с «беременной» фотосессии.
Судя по всему, родственница певицы находится на последних сроках. Ранее отец сестер Фриске подогревал слухи о возможном положении дочери. Но она решила сама сообщить поклонникам о радостной новости таким способом, написав:
«Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже».