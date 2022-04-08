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1 час назад

Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой

WMJ.ru

О радостной новости она сообщила в Telegram-канале.

Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что о пополнении в семье звезда сообщила в личном блоге, опубликовав снимок с «беременной» фотосессии.

Судя по всему, родственница певицы находится на последних сроках. Ранее отец сестер Фриске подогревал слухи о возможном положении дочери. Но она решила сама сообщить поклонникам о радостной новости таким способом, написав:

«Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже».

Шоу-бизнес,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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