Тимати пофлиртовал с бывшей

Рэпер Тимати и модель Алена Шишкова, несмотря на расставание, стараются проводить семейные праздники вместе со своей общей дочерью Алисой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, бывшие возлюбленные находятся в прекрасных отношениях. На днях модель опубликовала в личном блоге фото в маске, предназначенной для улучшения состояния кожи лица.

Тимати тут же прокомментировал:

— Я бы познакомился!

— А без маски уже не то, да?! — посмеялась в ответ Шишкова.

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Подписчики сразу решили, что модель и рэпер флиртуют. Некоторые из них даже пожелали паре воссоединения.

«Может, вам пора быть вместе?!»; «Эх, красивая была пара», — прокомментировали фанаты, передает StarHit.