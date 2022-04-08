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2 часа назад

«Я бы познакомился»: Тимати написал Шишковой после расставания

Вечерняя Москва

Рэпер Тимати и модель Алена Шишкова, несмотря на расставание, стараются проводить семейные праздники вместе со своей общей дочерью Алисой.

Тимати пофлиртовал с бывшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, бывшие возлюбленные находятся в прекрасных отношениях. На днях модель опубликовала в личном блоге фото в маске, предназначенной для улучшения состояния кожи лица.

Тимати тут же прокомментировал:

— Я бы познакомился!

— А без маски уже не то, да?! — посмеялась в ответ Шишкова.

соцсети

Подписчики сразу решили, что модель и рэпер флиртуют. Некоторые из них даже пожелали паре воссоединения.

«Может, вам пора быть вместе?!»; «Эх, красивая была пара», — прокомментировали фанаты, передает StarHit.

До этого Шишкова рассказала, почему она не занимается воспитанием дочери, а доверила это свекрови. Шишкова выразила мнение, что в вопросе воспитания ребенка следует положиться на более опытных людей. По ее мнению, в формировании правильной системы ценностей не играет роль ни генетика, ни деньги. При этом девушка не считает, что это стопроцентно правильное решение.

Шоу-бизнес,Тимати,
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