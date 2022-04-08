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11 минут назад

Водонаева поблагодарила ушедшего из жизни Жириновского

Ura.Ru

В день прощания с Владимиром Жириновским телеведущая из Тюмени Алена Водонаева поблагодарила политика за его харизму. Заявление она сделала в своем telegram-канале.

Водонаева обратилась к ушедшему из жизни Жириновскому
Фото: ТАССТАСС

«Москва сегодня простилась с Вольфовичем. Прощайте, Владимир Жириновский. Спасибо за харизму. Такие, как вы, не забываются», — написала Водонаева в своем telegram-канале.

Девушка назвала политика легендой. Она также отметила, что, как бы к нему не относились при жизни, он был яркой личностью.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля, после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. 8 апреля в Москве проходят похороны политика. Попрощаться с ним, в числе прочих, пришел и президент России Владимир Путин.

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