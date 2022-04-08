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2 часа назад

«Не собираюсь оправдываться»: Нетребко о поддержке Украины

Елена Прошина

Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала свои недавние заявления, в которых она поддержала украинцев на фоне спецоперации РФ. Как сообщает StarHit, в своих соцсетях звезда опубликовала видео, в котором решила разъяснить свою позицию касательно ситуации на Украине.

«Не собираюсь оправдываться»: Нетребко о поддержке Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая», — сказала Нетребко.

Артистка также добавила, что жизнь продолжается и надо «постараться не поддаваться истерическим выпадам» и давлению.

Напомним, что изначально Нетребко отказывалась высказывать свою позицию, из-за чего с ней расторгли договоры ряд западных опер и немецкий звукозаписывающий лейбл.

После этого она выступила в поддержку украинцев, заявив, что не была сторонником какой либо партии или политического лидера в России, а также никогда не получала деньги от властей.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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