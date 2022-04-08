«Не собираюсь оправдываться»: Нетребко о поддержке Украины

«Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая», — сказала Нетребко.