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1 час назад

Марина Хлебникова впервые после пожара появилась в студии телешоу

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Марина Хлебникова впервые после госпитализации пришла на телевидение. В конце прошлого года в квартире певицы произошел пожар, она получила ожоги и какое-то время находилось в реанимации. После периода восстановления она наконец решилась принять участие в телешоу.

Марина Хлебникова впервые появится на телевидении после трагедии
Фото: Global Look Press Global Look Press

Певица появилась в студии программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Шоумен сыграл не последнюю роль в ее истории. Так, в январе он объявил о сборе средств, которые должны были пойти на помощь Марине Хлебниковой. Кроме того, случившемуся с ней были посвящены несколько его передач.

Выпуск телешоу с участием Марины Хлебниковой выйдет в эфир 9 апреля. Анонс уже появился в социальных сетях. В него вошли кадры, на которых Марина Хлебникова рассказывает о своем состоянии.

"У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли", - говорит она.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел в ноябре 2021 года. Певица получила сильные ожоги и несколько месяцев провела под наблюдением врачей.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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