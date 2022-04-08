Марина Хлебникова впервые появится на телевидении после трагедии

Марина Хлебникова впервые после госпитализации пришла на телевидение. В конце прошлого года в квартире певицы произошел пожар, она получила ожоги и какое-то время находилось в реанимации. После периода восстановления она наконец решилась принять участие в телешоу.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Певица появилась в студии программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Шоумен сыграл не последнюю роль в ее истории. Так, в январе он объявил о сборе средств, которые должны были пойти на помощь Марине Хлебниковой. Кроме того, случившемуся с ней были посвящены несколько его передач.

Выпуск телешоу с участием Марины Хлебниковой выйдет в эфир 9 апреля. Анонс уже появился в социальных сетях. В него вошли кадры, на которых Марина Хлебникова рассказывает о своем состоянии.

"У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли", - говорит она.