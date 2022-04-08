Моргенштерн получает гражданство Израиля

Певец Алишер Моргенштерн получает израильский паспорт. Об этом сообщает telegram-канал «Голос Израиля».
Как отмечает портал, артиста заметили в Иерусалиме у здания организации, которая помогает евреям, которые иммигрировали в Израиль. Моргенштерна сфотографировали внутри центра за столом у консультанта.
Пользователи Сети предположили, что Алишер хочет получить гражданство Израиля. Стоит отметить, у артиста есть еврейские корни.
Процедура репатриации занимает около 5 месяцев. А Моргенштерн покинул Россию в ноябре прошлого года. С тех пор он живет в Дубае вместе со своей супругой Диларой Зинатуллиной. Сейчас появились слухи, что звезды находятся на грани развода.