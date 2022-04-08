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2 часа назад

Долина рассказала о близкой дружбе с Мироновым: «Он часто звал меня к себе домой»

Passion.ruиещё 1

Лариса Долина часто вспоминает о своем покойном товарище Андрее Миронове. В YouTube-шоу «МузLoft» артистка рассказала, какие отношения были между ней и известным актером.

Долина рассказала, зачем Миронов звал ее в гости
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Я была знакома с Андреем Мироновым, и очень хорошо. У него была самая большая коллекция джазовых пластинок. Частенько звал меня к себе домой, но я ни разу не была, никак не получалось, чтобы послушать. Мы довольно часто встречались на совместных концертах, совершенно, конечно, необыкновенный человек был. Был на сцене таким, как и в жизни: теплым, сердечным, невозможно обаятельным. А про талант и говорить не хочу — такие не рождаются дважды!» — отметила Долина.

Напомним, что Андрей Миронов ушел из жизни в возрасте 46 лет после обширного кровоизлияния в мозг. Это произошло вскоре после одного из спектаклей в Риге.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Андрей Миронов,
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