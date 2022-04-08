Долина рассказала, зачем Миронов звал ее в гости

«Я была знакома с Андреем Мироновым, и очень хорошо. У него была самая большая коллекция джазовых пластинок. Частенько звал меня к себе домой, но я ни разу не была, никак не получалось, чтобы послушать. Мы довольно часто встречались на совместных концертах, совершенно, конечно, необыкновенный человек был. Был на сцене таким, как и в жизни: теплым, сердечным, невозможно обаятельным. А про талант и говорить не хочу — такие не рождаются дважды!» — отметила Долина.