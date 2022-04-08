Нетребко: Мы им покажем единственную правильную позицию

Недавно Анна Нетребко оказалась вмешана в конфликт России и Европы. Оперная певица сначала поддержала Родину, а когда западные сцены отказались от ее услуг, неожиданно переметнулась на другую сторону. В итоге она лишилась заработка в обеих странах, но сама артистка уверяет, что просто взяла творческий отпуск.

Фото: ТАСС ТАСС

Долгое время Анна никак не комментировала свою позицию и ничего не объясняла. Она не раз становилась предметом бурных обсуждений, нелестных шуток, негативных высказываний, поэтому недавно оперная певица все же решилась оправдаться за свои слова. Она записала видео другу, в котором подбодрила и поддержала его. Нетребко выставила видеозапись в свою социальную сеть, чтобы и другие люди могли его просмотреть, так как в этом ролике Анна немного объяснила собственное мнение.

Нетребко отметила, что никогда бы не пошла против своей страны, но и делать при этом какие-то громогласные заявления, которых все так ждут, не собирается. Тем более, что в зависимости от того, что конкретно будет сказано, ее осудит или одна, или вторая сторона. Мир раскололся на 2 части, но в этом хаосе нужно постараться «не поддаваться истерическим выпадам и давлениям» со стороны людей.

Анна успокаивает друга, уверяя, что жизнь на этом не закончилась, она продолжается. Певица учит приятеля быть рассудительным и спокойным, убеждает, что в скором времени все наладится.

Нетребко считает, что ведет себя абсолютно правильно, не придерживаясь чьей-то стороны. Все-таки, она просто артист, обычный человек, а не политик, поэтому не должна ничего говорить по поводу политической обстановки. Тем более, что в этом она не разбирается.