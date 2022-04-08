Литвинова в письме объяснила свой отъезд из России

Актриса Рената Литвинова в официальном письме дирекции МХТ имени Чехова объяснила свой отъезд из России тем, что проходит курс лечения в Париже. Как сообщает «МК», руководство театра получило от нее в том числе медицинские документы.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины Литвинова уехала из России. При этом спектакли «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» были отменены до конца сезона.
Актриса обосновалась в Париже, где купила квартиру, которая выходит окнами на бульвар Бон-Нувель. По ее словам, недвижимость она приобрела «от отчаяния» — снять подходящее жилье на долгий срок оказалось сложнее, чем приобрести. Позднее СМИ сообщили, что Литвинова встречается с французским миллионером из «привилегированной касты».
У этого мужчины якобы имеется несколько замков и отелей в собственности. Олигарх, по сведениям СМИ, задаривает актрису букетами красивых роз и дорогими украшениями.