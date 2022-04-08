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1 час назад

Хованский впервые вышел на связь после запрета пользоваться интернетом

Елена Прошина

Суд разрешил блогеру Юрию Хованскому пользоваться интернетом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката Александра Передрука, который рассказал о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий.

Хованский впервые вышел на связь после запрета пользоваться интернетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Случилось чудо: суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал Хованский в своих социальных сетях.

Как отметил Передрук, постановлением Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Хованскому теперь также можно выходить на улицу в период с 18 до 10 часов. Остальные запреты остаются в силе.

Напомним, что Хованского задержали и арестовали в начале июня. Следователи обвиняют его по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за песни, исполненной блогером о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.

29 декабря суд по ходатайству следователей смягчил меру пресечения и после 5 месяцев СИЗО блогер отправился домой.

Шоу-бизнес,Юрий Хованский,
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