Хованский впервые вышел на связь после запрета пользоваться интернетом

Суд разрешил блогеру Юрию Хованскому пользоваться интернетом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката Александра Передрука, который рассказал о снятии с его подзащитного части запретов определенных действий.

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«Случилось чудо: суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал Хованский в своих социальных сетях.

Как отметил Передрук, постановлением Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Хованскому теперь также можно выходить на улицу в период с 18 до 10 часов. Остальные запреты остаются в силе.

Напомним, что Хованского задержали и арестовали в начале июня. Следователи обвиняют его по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за песни, исполненной блогером о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.