Известный актер сообщил о серьезном заболевании

Актер Сергей Карякин, известный по сериалам «Высший пилотаж» и «В круге первом», сообщил о серьезном заболевании.
«Ближний круг давно в курсе. У меня рак языка. То есть первое, чего я лишаюсь, — это профессия», — написал Карякин в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
50-летний мужчина подчеркнул, что главное, конечно же, выжить, и шансы на это у него есть.
«Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная… Короче, я не операбелен», — продолжил актер.
Он рассказал, что по ОМС ему бесплатно сделали иммунотерапию, но это врачебное вмешательство привело к крайнему истощению организма. Вес Карякина резко снизился до 47 килограммов. Прикованный к постели, он ощущает постоянную слабость, не может говорить и дышит через трубочку.
«Теперь мой организм просто не в состоянии взять помощь, которую дает ему лечение. Мы с ним попали в западню», — написал актер, добавив, что теперь ему осталось надеяться только на платную медицину.
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