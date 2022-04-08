Известный актер сообщил о серьезном заболевании

«Ближний круг давно в курсе. У меня рак языка. То есть первое, чего я лишаюсь, — это профессия», — написал Карякин в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России ).

50-летний мужчина подчеркнул, что главное, конечно же, выжить, и шансы на это у него есть.

Он рассказал, что по ОМС ему бесплатно сделали иммунотерапию, но это врачебное вмешательство привело к крайнему истощению организма. Вес Карякина резко снизился до 47 килограммов. Прикованный к постели, он ощущает постоянную слабость, не может говорить и дышит через трубочку.