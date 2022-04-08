Рудковская встала на защиту Chanel после новостей о скандале с россиянами

«Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история. Я дождусь определенного момента и более чем уверена, что в будущем этот бренд посвятит свою коллекцию российским женщинам, которых они действительно очень сильно и незаслуженно обидели. А как известно, кто-кто, а мы точно умеем прощать», — подчеркнула Рудковская.