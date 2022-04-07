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2 часа назад

«Уезжать-то некуда»: Стас Пьеха ответил на слухи об эмиграции

Вероника Полынина

Музыкант Стас Пьеха опроверг слухи об отъезде из России на фоне событий на Украине. В комментарии «Газете.ру» Пьеха заявил, что не собирается никуда уезжать, поскольку ему «и уезжать-то некуда».

«Уезжать-то некуда»: Стас Пьеха ответил на слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься», - сказал певец.

Он также сообщил, что собирается основать детский фонд и сейчас активно этим занимается: проводит встречи и переговоры. Кроме того, певец сообщил, что ехать ему некуда.

По словам Пьехи, он хочет увидеться с отцом, но не за границей, а в Москве.

Отец Стаса Пятрас Герулис — джазовый певец и музыкант, театральный режиссер, живет в Вильнюсе.

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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