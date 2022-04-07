«Уезжать-то некуда»: Стас Пьеха ответил на слухи об эмиграции

«До меня дошли непонятные публикации, что я якобы покинул страну и уехал чуть ли не в Прибалтику к отцу. Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься», - сказал певец.