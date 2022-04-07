Эстрадный певец Стас Пьеха ответил на слухи об отъезде из России. Его слова приводит «Газета.ру».
Пьеха подчеркнул, что не покидал страну. Так, музыкант опроверг сообщения отдельных СМИ о том, что он уехал к своему отцу в Прибалтику.
«Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — заявил Пьеха, отметив, что желает увидеться с отцом, но не за границей, а в Москве.
Ранее стало известно, что певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Девушка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России.