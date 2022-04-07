Адвокат обвинил детей Грачевского в обмане его вдовы

«Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца (загородный дом и квартиру в Москве общей стоимостью около 100 миллионов рублей), если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего старшие дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за "Ералаш" вдова уже не будет», — рассказал адвокат молодой вдовы кинорежиссера.

После смерти Грачевского стало известно, что владельцем контрольного пакета акций «Ералаша» является его партнер Аркадий Григорян. Поначалу Белоцерковская пыталась оспорить законность его доли в бизнесе, но вскоре договорилась решить с ним все мирным путем. Однако обещание сдержала только вдова кинорежиссера, Григорян же подал встречный иск в ее адрес с требованием получить 250 тысяч рублей за судебные расходы. Также в процесс вступила первая супруга Грачевского, заявившая о том, что «Ералаш» был создан им с ее помощью во время их брака, поэтому она требует 25% от кинобизнеса.