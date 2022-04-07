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18 минут назад

Адвокат обвинил детей Грачевского в обмане его вдовы

Елена Прошина

Адвокат Екатерины Белоцерковской, вдовы кинорежиссера Бориса Грачевского, обвинил его старших детей в обмане из-за наследства. О нарушении ими договоренностей он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Адвокат обвинил детей Грачевского в обмане его вдовы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца (загородный дом и квартиру в Москве общей стоимостью около 100 миллионов рублей), если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего старшие дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за "Ералаш" вдова уже не будет», — рассказал адвокат молодой вдовы кинорежиссера.

После смерти Грачевского стало известно, что владельцем контрольного пакета акций «Ералаша» является его партнер Аркадий Григорян. Поначалу Белоцерковская пыталась оспорить законность его доли в бизнесе, но вскоре договорилась решить с ним все мирным путем. Однако обещание сдержала только вдова кинорежиссера, Григорян же подал встречный иск в ее адрес с требованием получить 250 тысяч рублей за судебные расходы. Также в процесс вступила первая супруга Грачевского, заявившая о том, что «Ералаш» был создан им с ее помощью во время их брака, поэтому она требует 25% от кинобизнеса.

В настоящее время Белоцерковская вместе с годовалым сыном Филиппом проживают на пособие по потере кормильца. Вдова не может получить доступ к активам умершего супруга из-за судебных разбирательств.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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