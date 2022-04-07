Панк-группа "Тараканы!" прекратила существование после отмены концертов

Московская панк-группа "Тараканы!" объявила у себя в социальных сетях о роспуске коллектива. По словам музыкантов, существование "Тараканы!" прекратили после многочисленных отмен концертов.

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Весной 2022 года "Тараканы!" планировали отправиться прощальный тур, добавляет "Фонтанка". Гастроли должны были подвести итог тридцатилетней музыкальной карьере коллектива.

"Тараканы!" существовали с 1991 года, среди самых известных хитов коллектива - "Я смотрю на них", "Тишина - это смерть", "Когда я куплю себе пистолет".

Ранее группа "Аквариум" заявила, что приостанавливает концертную деятельность. До этого группе под руководством Бориса Гребенщикова пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов.

Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь.