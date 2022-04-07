Панк-группа "Тараканы!" прекратила существование после отмены концертов

Московская панк-группа "Тараканы!" объявила у себя в социальных сетях о роспуске коллектива. По словам музыкантов, существование "Тараканы!" прекратили после многочисленных отмен концертов.
Весной 2022 года "Тараканы!" планировали отправиться прощальный тур, добавляет "Фонтанка". Гастроли должны были подвести итог тридцатилетней музыкальной карьере коллектива.
"Тараканы!" существовали с 1991 года, среди самых известных хитов коллектива - "Я смотрю на них", "Тишина - это смерть", "Когда я куплю себе пистолет".
Ранее группа "Аквариум" заявила, что приостанавливает концертную деятельность. До этого группе под руководством Бориса Гребенщикова пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов.
Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь.
В начале марта, в свою очередь, группа "Мумий Тролль" объявила о приостановке концертной деятельности.