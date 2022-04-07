Солист «Отпетых мошенников» рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о последнем сообщении, которое он получил от своего бывшего коллеги, музыканта Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров).

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По его словам, Зинуров неожиданно для всех бросил коллектив и решил заняться сольным проектом. После этого музыканты не общались несколько месяцев. Аморалов ждал от бывшего солиста группы извинений.

Перед Новым годом Зинуровнаписал бывшему коллеге и извинился, однако Аморалов оставил сообщение без ответа.

«Конечно, надо было поговорить», — сказал музыкант.