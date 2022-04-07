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45 минут назад

Солист «Отпетых мошенников» рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса

Lenta.ruиещё 2

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о последнем сообщении, которое он получил от своего бывшего коллеги, музыканта Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров).

Солист «Отпетых мошенников» рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Зинуров неожиданно для всех бросил коллектив и решил заняться сольным проектом. После этого музыканты не общались несколько месяцев. Аморалов ждал от бывшего солиста группы извинений.

Перед Новым годом Зинуровнаписал бывшему коллеге и извинился, однако Аморалов оставил сообщение без ответа.

«Конечно, надо было поговорить», — сказал музыкант.

О смерти Вячеслава Зинурова стало известно 10 марта. Предположительно, артист покончил жизнь самоубийством. В издании Super отметили, что певец собирался судиться с Сергеем Амораловым, который, как утверждают близкие Зинурова, последние годы забирал себе большую долю гонораров. В итоге финансовые разногласия и уход из коллектива стали для Хаоса сильным стрессом.

Шоу-бизнес,Сергей Аморалов,
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