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25 минут назад

Ольга Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за все купленные вещи

Говорит Москва

Телеведущая разместила в своих соцсетях официальное обращение к модному дому, рассказав, что всегда любила эту марку.

Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за все купленные вещи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить вещи вашего бренда в моей стране», — написала Бузова.

Так она отреагировала на сообщения о том, что в некоторых странах россиянкам не разрешают покупать вещи Chanel и требуют подписать отказ от их ношения в России.

Бузова пообещала удвоить возвращённые ей деньги и перечислить их в благотворительный фонд.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,Chanel,
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