Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за все купленные вещи

Телеведущая разместила в своих соцсетях официальное обращение к модному дому, рассказав, что всегда любила эту марку.

«Я больше не хочу приобретать вещи вашего бренда, раз вы не хотите видеть меня своим клиентом и не разрешаете носить вещи вашего бренда в моей стране», — написала Бузова .

Так она отреагировала на сообщения о том, что в некоторых странах россиянкам не разрешают покупать вещи Chanel и требуют подписать отказ от их ношения в России.