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1 час назад

Сергей Шнуров стал официальным голосом ТНТ

Национальная Служба Новостей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал заключил новый контракт с ТНТ. Как сообщает пресс-служба телеканала, он стал его новым голосом.

Шнуров стал официальным голосом ТНТ
Фото: Сергей Шнуров //НСНСергей Шнуров //НСН

Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты»

В сообщении говорится, что Шнуров уже записал песню к выходу нового комедийного сериала «Семья» и проанонсировал его премьеру.

«Один из самых известных и народных исполнителей России — теперь новый голос ТНТ. Фирменное звучание получат главные премьеры телеканала», — подчеркнули на телеканале.

Ранее Шнуров заявил, что временно покидает пост генерального продюсера телеканала RTVI, сообщает RT.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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