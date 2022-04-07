Шнуров стал официальным голосом ТНТ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал заключил новый контракт с ТНТ. Как сообщает пресс-служба телеканала, он стал его новым голосом.
Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты»
В сообщении говорится, что Шнуров уже записал песню к выходу нового комедийного сериала «Семья» и проанонсировал его премьеру.
«Один из самых известных и народных исполнителей России — теперь новый голос ТНТ. Фирменное звучание получат главные премьеры телеканала», — подчеркнули на телеканале.
Ранее Шнуров заявил, что временно покидает пост генерального продюсера телеканала RTVI, сообщает RT.