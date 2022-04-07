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1 час назад

Анна Семенович выступила против стандартов красоты: «Да кто это придумал?!»

Passion.ru

Анна Семенович возмущена тем, что ей постоянно делают замечания по поводу лишнего веса. Звезда довольна собой и отказывается вписываться в общепринятые нормы.

Анна Семенович выступила против стандартов красоты: «Да кто это придумал?!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-солистка группы блестящие привыкла к критике в свой адрес. Однако, соглашаться с ней она не собирается. Певица считает, что подгонять всех под устаревшие стандарты красоты глупо и неправильно.

«Кто придумал эти критерии красоты? То есть, если женщина худая, то она красивая, а если не худая, то что? А как же харизма, энергетика и свет, который идет из сердца? Я хочу нести в этот мир свою индивидуальность! Да, у меня большая грудь и попа, но я считаю это прекрасным. Ни один мой мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался. Хватит подгонять всех под стандарты 90-60-90. Каждая женщина — это произведение искусства. Вперед эксклюзивность!» — высказать Семенович в своем Telegram-канале.

На данный момент Анна находится в детокс-клинике. Ее цель — сбросить 5 кг и привести тело в тонус.

«Но я вам заявляю смело — я счастлива и при 75, и при 65 килограммах, я себя люблю и уважаю, чего и вам желаю», — доб

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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