Анна Семенович выступила против стандартов красоты: «Да кто это придумал?!»

«Кто придумал эти критерии красоты? То есть, если женщина худая, то она красивая, а если не худая, то что? А как же харизма, энергетика и свет, который идет из сердца? Я хочу нести в этот мир свою индивидуальность! Да, у меня большая грудь и попа, но я считаю это прекрасным. Ни один мой мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался. Хватит подгонять всех под стандарты 90-60-90. Каждая женщина — это произведение искусства. Вперед эксклюзивность!» — высказать Семенович в своем Telegram-канале.