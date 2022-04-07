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1 час назад

«Лучше не сделаешь»: Лебедев высказался о покинувших Россию звездах

Елена Прошина

Дизайнер Артемий Лебедев высказал свое мнение о звездах, которые в последние месяцы покинули Россию. В интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой Лебедев заявил, что это «спасительная реакция», однако жизнь таким образом улучшить не выйдет.

«Лучше не сделаешь»: Лебедев высказался о покинувших Россию звездах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вижу, что люди производят самые разные действия. Кто-то, например, уезжает. Это такая спасительная реакция, но только зачем? Ты на событие никак не повлияешь. Свою жизнь лучше не сделаешь. Ну понравишься ты своей аудитории в соцсетях. Лайк тебе поставят. Или не поставят дизлайк. Для меня это не ценная валюта. Я не обращаю внимания на этот ценный капитал, потому что он не стоит ничего», — заявил Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что написал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что «сладкая жизнь закончилась» и стоит приготовиться к тому, что будет меньше денег.

«Но мы будем работать до конца», — добавил Лебедев.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинул ряд деятелей культуры и предпринимателей. Однако некоторые звезды вскоре объяснили свой отъезд отпуском. В частности, в страну вернулись Иван Ургант, Ксения Собчак и другие.

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