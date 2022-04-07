«Лучше не сделаешь»: Лебедев высказался о покинувших Россию звездах

«Я вижу, что люди производят самые разные действия. Кто-то, например, уезжает. Это такая спасительная реакция, но только зачем? Ты на событие никак не повлияешь. Свою жизнь лучше не сделаешь. Ну понравишься ты своей аудитории в соцсетях. Лайк тебе поставят. Или не поставят дизлайк. Для меня это не ценная валюта. Я не обращаю внимания на этот ценный капитал, потому что он не стоит ничего», — заявил Лебедев.