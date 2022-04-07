«Лучше не сделаешь»: Лебедев высказался о покинувших Россию звездах

Дизайнер Артемий Лебедев высказал свое мнение о звездах, которые в последние месяцы покинули Россию. В интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой Лебедев заявил, что это «спасительная реакция», однако жизнь таким образом улучшить не выйдет.
«Я вижу, что люди производят самые разные действия. Кто-то, например, уезжает. Это такая спасительная реакция, но только зачем? Ты на событие никак не повлияешь. Свою жизнь лучше не сделаешь. Ну понравишься ты своей аудитории в соцсетях. Лайк тебе поставят. Или не поставят дизлайк. Для меня это не ценная валюта. Я не обращаю внимания на этот ценный капитал, потому что он не стоит ничего», — заявил Лебедев.
Дизайнер подчеркнул, что написал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что «сладкая жизнь закончилась» и стоит приготовиться к тому, что будет меньше денег.
«Но мы будем работать до конца», — добавил Лебедев.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинул ряд деятелей культуры и предпринимателей. Однако некоторые звезды вскоре объяснили свой отъезд отпуском. В частности, в страну вернулись Иван Ургант, Ксения Собчак и другие.