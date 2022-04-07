Аморалов назвал виновников смерти Тома Хаоса

Музыкант Сергей Аморалов заявил, что знает, кто виновен в смерти его бывшего коллеги по группе «Отпетые мошенники» Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров). В шоу «Алена, блин!» он заявил, что около музыканта появились люди «неправильной направленности», которые двигали Зинурова «не в ту сторону».
«Это еще началось до его ухода из "Отпетых мошенников". Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он — человек-весы. Мы не знали, какое у него будет настроение», — заявил Аморалов.
По его словам, Хаоса уговорили покинуть «Отпетых мошенников», однако его сольная карьера не задалась.
«Потом возникли еще какие-то мутные люди. Там целый клубок событий. Все это накапливалось. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним августа прошлого года вообще не общался», — заявил Аморалов.
Напомним, что Зинуров был обнаружен мертвым в своей квартире в Москве 10 марта. Информацию о смерти подтвердили родственники. Причиной смерти 50-летнего артиста стал суицид. Отмечалось, что музыкант продолжительное время страдал от депрессии.