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1 час назад

Аморалов назвал виновников смерти Тома Хаоса

Елена Прошина

Музыкант Сергей Аморалов заявил, что знает, кто виновен в смерти его бывшего коллеги по группе «Отпетые мошенники» Тома Хаоса (настоящее имя — Вячеслав Зинуров). В шоу «Алена, блин!» он заявил, что около музыканта появились люди «неправильной направленности», которые двигали Зинурова «не в ту сторону».

Аморалов назвал виновников смерти Тома Хаоса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это еще началось до его ухода из "Отпетых мошенников". Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он — человек-весы. Мы не знали, какое у него будет настроение», — заявил Аморалов.

По его словам, Хаоса уговорили покинуть «Отпетых мошенников», однако его сольная карьера не задалась.

«Потом возникли еще какие-то мутные люди. Там целый клубок событий. Все это накапливалось. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним августа прошлого года вообще не общался», — заявил Аморалов.

Напомним, что Зинуров был обнаружен мертвым в своей квартире в Москве 10 марта. Информацию о смерти подтвердили родственники. Причиной смерти 50-летнего артиста стал суицид. Отмечалось, что музыкант продолжительное время страдал от депрессии.

Шоу-бизнес,Сергей Аморалов,
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